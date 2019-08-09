Son Dakika Haberleri: İnegöl'de gök yüzünü dumanlar kapladı
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İnegöl'de gök yüzünü dumanlar kapladı

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle dumanlar İnegöl semalarını da kapladı.

İnegöl'de gök yüzünü dumanlar kapladı, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle dumanlar İnegöl semalarını da kapladı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye köyünde ormanlık alandan saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Bölgeye birçok ilçeden takviye ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkisiyle Yenişehir ilçesindeki orman yangınının dumanları İnegöl semalarını da kapladı. İnegöl'den görülen Uludağ yangın sonrası neredeyse görünmez oldu. - BURSA
Yenişehir, İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:41 Kaynak: İHA
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