Son Dakika Haberleri: İnegöl'de gönüller Kuran-ı Kerim tilavetiyle mest oldu

İnegöl'de gönüller Kuran-ı Kerim tilavetiyle mest oldu

5 saat önce

İnegöl Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca 8 gece gerçekleştireceği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programları, 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan Çelik katılımıyla gerçekleştirildi.

İnegöl'de gönüller Kuran-ı Kerim tilavetiyle mest oldu, System.String[]
İnegöl Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca 8 gece gerçekleştireceği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programları, 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan Çelik katılımıyla gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife özel etkinlikler kapsamında teravih programlarıyla ilçe halkını buluşturuyor. Geçmiş yıllarda da düzenlenen teravih programları kapsamında; ramazan ayı boyunca 8 farklı camide Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dereceler elde etmiş hafızlar, İnegöllüler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirip teravih namazı kıldırıyor. 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan Çelik Yeni Cami'de okuduğu Kuran-ı Kerim'le gönülleri fethetti.

Teravih programından sonra Osmanlı Şerbeti ikramı da yapılırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban cemaatle bir araya gelerek sohbet etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:47 Kaynak: İHA
İnegöl, Kuran-ı Kerim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 25 Mayıs Cumartesi İl İl İftar Vakitleri Simav'ın 3 Asırlık Tahinli Pidesi Yoğun İlgi Görüyor Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 18:05:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de gönüller Kuran-ı Kerim tilavetiyle mest oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]