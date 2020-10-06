İnegöl'de görülmez kaza - Son Dakika

İnegöl'de görülmez kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Ahşap kesim makinesinde çalışan Gürdal K. (44), makineye sol kolunu sıkıştırdı. Acılar içinde kalan işçinin imdadına arkadaşları yetişti. Makineden kolu kurtarılan Gürdal K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

İnegöl'de görülmez kaza
İnegöl'de görülmez kaza

Mahmudiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de görülmez kaza - Son Dakika

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