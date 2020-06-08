İnegöl'de graffiti temizliği - Son Dakika

İnegöl'de graffiti temizliği

-İnegöl'ün duvarlarında yeni sayfalar açılıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Belediye Başkanı Alper Taban, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla boyalarla gelişi güzel yazılar ve resimler yapılan duvarları boyayarak temizledi. Çevre günü etkinlikleri kapsamında "Temiz Şehir Temiz Gelecek" sloganıyla yapılan etkinliğe protokol üyeleri de katıldı.

İnegöl Belediyesi, Haziran ayının ikinci haftası kutlanan çevre haftası kapsamında Vandalizm ve görüntü kirliliğine dikkat çekmek için "Temiz Şehir Temiz Gelecek" sloganıyla bir etkinlik düzenledi. Şehrin farklı noktalarında duvarlara gelişi güzel şekilde boyayla yazılan yazılar ve yapılan anlamsız resimlerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, bazı meclis üyeleri ile AK Parti Gençlik Kolları Üyeleri ile birlikte Belediye Ek Hizmet Binasının çarşı bölgesi ve otopark kısmına bakan duvarında temizlik yapıldı. Boyalarla kötü bir görüntünün oluştuğu duvar, tek renk boyanarak temizlendi. Protokol üyeleri de ellerine aldıkları fırçalarla duvar temizliği gerçekleştirerek çevre kirliliğine dikkat çekti.

Şehirler kasten kirletilmemeli

5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olduğunu hatırlatan ve beraberindeki haftanın da çevre haftası olduğunu belirten Taban, "Burada baktığımızda genç kardeşlerimizin bir şeyler yapma çabasını ve gayretini görüyoruz. Bu konuda fikirleri ve önerileri varsa buyursunlar gelsinler. Ben her zaman onları dinlerim. Bu konuda daha profesyonel neler yapabiliriz düşünüp çalışalım ve onlara da imkan tanıyalım ama gelişi güzel boyama olmasın. Adresler belirleyelim, bunlara beraber karar verelim ve burada bu çalışmalarınızı yapın diyelim. Bunu kontrollü şekilde bir sanat bilinciyle yapalım istiyoruz. Bugün de buna dikkat çekerek çarşı bölgesindeki duvarlarımızı boyayıp temizliyoruz. Bu vesileyle bir çağrı yapmak istiyorum bu duvarları boyayan kardeşlerimize; gelin ne yapmak istiyorsanız birlikte karar verelim, imkan tanıyalım ve onun bir sanat şeklinde ortaya çıkmasını sağlayalım istiyoruz" dedi.

Kaymakam Şükrü Görücü ise "İnsanlarımız şunu unutmasın; çevre kirliliğine neden olan bizler kendimiziz. Kimse gelip burayı kirletmiyor. Eğer bu arkamızdaki yazılar çok iyiyse, tüm duvarları bu şekilde yazalım. Ama öyle değil. Medeni toplumlarda bunları göremezsin. Bizim insanımız bir bakıyorsunuz maskeyi sokağa atabiliyor. Kasıtlı yapar gibi sanki. Her şey bitmiş, İnegöl dört dörtlük gibi ne maske takıyor, ne sosyal mesafeye uyuyor, ne hijyen kurallarına uyuyor. Sokaklara bir bakın herkesin ya cebinde ya da çenesinde maske. Biz bu savaşı kazanacaksak belirlenen kurallara uymamız lazım. Eğer burada başarılı olacaksak hepimiz kurallara uyacağız. Dolayısıyla hemşerilerimizi buradan bir kez daha uyarmak istiyorum; maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edeceğiz" şeklinde konuştu.