İnegöl'de gümrük kaçağı cep telefonlarını satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin iş yerinde ve teslim aldığı pakette gümrük kaçağı 18 cep telefonu ile 200 şarj aleti ele geçirildi.

Kaçak cep telefonlarını ilçeye getirtip satmaya hazırlandığı belirlenen Ramazan B'yi takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu kişiyi kargo şubesinden çıktığı sırada yakaladı.

Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu