İnegöl'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
T.Ş idaresindeki 34 GE 2185 plakalı hafif ticari araç ile M.S.T'nin kullandığı 16 KDT 83 plakalı motosiklet, Alanyurt Mahallesi Bülbül Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:01 - Kaynak: AA
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