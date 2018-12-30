Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Hafif Ticari Araçla Çarpışan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

İnegöl'de Hafif Ticari Araçla Çarpışan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

1 saat önce

İnegöl'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralıBURSA – Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İnegöl'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı

BURSA – Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa- Ankara yolunda Feridun E. kontrolündeki 16 Z 9460 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Emre K. yönetimindeki 16 KPL 14 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürüklenmeye başlayan otomobil yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Semra E.'yitakla atan otomobilden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla Bursa-Ankara yolu tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:51 Kaynak: İHA

Ankara, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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