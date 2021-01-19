Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adnan K. idaresindeki 10 E 4158 plakalı otomobil, yoğun sisin etkili olduğu Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu mevkisinde Mesut Ş'nin kullandığı 16 BJL 40 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Olayda yaralanan Adnan K, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika