İnegöl'de halk otobüslerinde Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimler sürüyor - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüslerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlere devam ediliyor.
Son dönemde artan vakalar nedeniyle ilçe genelinde denetimler sıklaştırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri halk otobüslerinde sürücü yolculara maske ve mesafe konusunda hatırlatmalarda bulundu.
Sürücülere, maskesi olmayan kişilerin otobüslere alınmaması konusunda uyarı yapıldı.
- Kaynak: AA
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