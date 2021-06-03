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İnegöl'de haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

İnegöl'de haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

03.06.2021 10:16
İnegöl'de haziran ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

İnegöl Belediyesi haziran ayı Belediye Meclis Toplantısı yapıldı.

İnegöl Belediyesi haziran ayı Belediye Meclis Toplantısı yapıldı. 7 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı oy birliği ile kabul edilirken BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi de alt yapı çalışmaları hakkında meclis üyelerine sunum yaptı.

İnegöl Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü 14.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapıldı. 7 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi İnegöl'deki alt yapı yatırımları ve devam eden çalışmalar ile su kaynaklarının kiralanması konusunda bilgilendirme yaptı.

Meclis üyelerini bilgilendiren Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi, İnegöl'de günlük 1 milyon metreküp su kullanıldığını ifade ederek, kentteki kayıp-kaçak oranının ise yüzde 53 olduğunu söyledi. Bu oranının vatandaşlarla buluşturulamadığını aktaran İzgi, "Şehrin içme suyu şebekesi yenileniyor. 6 ayrı farklı ekibimiz çalışmayı yürütüyor. İnegöl'deki kayıp-kaçak oranımız yüzde 53. Yani Şebekeden çıkan suyun yüzde 53'ü vatandaşla buluşmuyor. Bursa genelinde 60 bine yakın arıza bildirimi alındı. Bunların 6 bine yakını İnegöl'den. İçme suyu alt yapı çalışmaları hedef nüfus olan 400 bine göre yapılıyor. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmaları yapılacak. İnegöl'e sağlıklı içme suyunu temin edecek Hocaköy İçme Suyu barajının yeniden ihalesi yapılacak. Bu kapsamda DSİ çalışmalarını yapıyor. Baraj tamamlanıp hizmete açıldığında İnegöl'ün 50 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanacak" dedi.

2024'te tüm altyapı yenilenmiş olacak

2022 yılında tamamlanacak çalışmalarla İnegöl'ün içme suyu alt yapısının yüzde 40'ının yenileceğini belirten Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi, "Şuanda yürütülen içme suyu alt yapı çalışmalarını 2022 yılı Eylül ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Bu çalışma bittiğinde kentin alt yapısının yüzde 40'lık dilimi yenilenmiş olacak. Daha sonra bir ihale daha yapılacak. 2024 yılında şehrin alt yapısı tamamen yenilenmiş olacak. Bu çalışmalar yapıldığında hedefimiz kayıp kaçacağı en aza indirmek" diye konuştu.

Su kaynaklarının kiralanması konusunda da bilgilendirme yapan Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi, İnegöl'de 44 adet su kaynağının firmalara kiralandığını, firmalara kiralanan kaynak suyunun 1 metreküp fiyatının ise 18 TL 55 kuruş olduğunu aktardı.

Oy birliği ile kabul edildi

Bilgilendirmenin ardından konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan çalışmaları önemsediğini belirterek, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte İnegöl'de yüksek katlara su çıkmama ve su kesintilerinin önüne geçileceğini söyledi. Daha sonra meclis toplantısına geçildi. Meclisin 5'inci maddesinde 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı meclis üyelerinin oylarına sunuldu. AK Partili üye Abdullah Akşeker'in okuduğu rapor doğrultusunda yapılan oylamada, İnegöl Belediyesi'nin 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı tüm grupların kabulü ile oy birliği ile kabul edildi. - BURSA

İnegöl'de haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
İnegöl'de haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
İnegöl'de haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
İnegöl'de haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
İnegöl'de haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

İnegöl Belediyesi, İçme Suyu, Haziran, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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