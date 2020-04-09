İnegöl'de hijyen tünelleri oluşturuldu - Son Dakika

İnegöl'de hijyen tünelleri oluşturuldu
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri iki adet hijyen tüneli oluşturuldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri iki adet hijyen tüneli oluşturuldu.
İnegöl Belediyesi ekiplerince kurulan tüneller ilk etapta Merpa Pazaryeri'nde hizmet vermeye başladı.
Pazaryerine alışverişe gelen vatandaşlar giriş bölümlerine konuşlandırılan tünellerden geçerek alışverişlerini yapıyor.
Ayrıca vatandaşlara zabıta ekiplerince maske de dağıtılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:32 Kaynak: AA
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