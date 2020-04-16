İnegöl'de hırsız iş yerinde sadaka kutularını böyle çaldı - Son Dakika

İnegöl'de hırsız iş yerinde sadaka kutularını böyle çaldı

Korona bile onları durduramıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir iş yerine giren hırsız; masa üzerinde bulunan iki adet sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirsiz bir şahıs işyerinin büro bölümüne çıktı. İçeride kimsenin olmadığını fark eden hırsız masada bulunan iki adet sadaka kutusunu yanında getirdiği poşete koyarak geldiği gibi gitti.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın o anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra iş yerine gelenler masadaki sadaka kutularının olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini izledi. Kamera görüntülerinde bir şahsın kutuları alıp gittiğini görünce şok olan çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri iş yerinde incelemede bulunurken, şimdi her yerde kameraya yansıyan şahsı arıyor.