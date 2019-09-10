Son Dakika Haberleri: İnegöl'de hırsızlık
Son Dakika Güncel Haber

İnegöl'de hırsızlık

29 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinede, bir inşaat firmasının penceresinden giren hırsız, mutfak kısmında bulunan ve içinde 120 bin TL olan çantayı alarak kayıplara karıştı.

İnegöl'de hırsızlık, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinede, bir inşaat firmasının penceresinden giren hırsız, mutfak kısmında bulunan ve içinde 120 bin TL olan çantayı alarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre olay Alanyurt Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir inşaat firmasında meydana geldi. Akşam saatlerinde işyerine gelen inşaat firması sahibi Bedirhan Kaya, çantanın yerinde olmadığını görünce durumu Emniyet Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet Ekipleri, işletme içerisinde yaptıkları incelemenin ardından 120 bin TL'yi alarak kayıplara karışan hırsızı yakalamak için çalışmalara başladı.


Hırsızlık olayı ile ilgili açıklamada bulunan firma sahibi Bedirhan Kaya, "Muhtemelen bizi takip ediyorlardı. Bu bizi tanıyan bilen bir insan da olabilir. Çünkü biz çantayı yazıhaneye değil, farklı bir yere koyuyoruz. Arkadaş geliyor, kamera güzergahını biliyor, kendini kamufle ediyor, pencereden giriyor, eliyle koymuş gibi sadece çanta ile parayı alıp gidiyor." dedi.


Çalınan miktarın 120 bin TL olduğunu belirten Bedirhan Kaya, "08.09.2019 tarihinde Saat 6.00'da çantayı buraya koyduk. Saat 22.31'de vatandaş gelip alıyor. Biz bunu ertesi gün sabah saat 8'de fark ettik. Hemen memur arkadaşları aradık. Onlar da gelip burada parmak izlerini aldılar ve soruşturmayı başlattılar." dedi.

İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdurrahim Albayrak, VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklama için ceza aldı!
Çatıda yürekleri ağza getiren çalışma İBB'ye geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın giriş-çıkış ücretinde indirim Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:27:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]