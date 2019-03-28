İnegöl'de Hırsızlık Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.



İlçede bazı hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla aranan zanlıların bulunduğu 37 DL 062 plakalı araç, Bursa'dan İnegöl istikametine giderken MOBESE kameralarına takılması sonucu kapalı pazar yeri önünde polis ekiplerince durduruldu.



Polis ekipleri, araçta bulunan Savaş S. (26), Handan U. (26), Nehir K. (25), Yılmaz G. (30) ve 7 aylık hamile Songül G'yi (28) gözaltına aldı.



Songül G, doğum sancısı tuttuğunu söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı ve İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.



Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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