İnegöl'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye ve Kemalpaşa mahallelerinde motosiklet ve araç çalınmasının yanı sıra 4 iş yerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler D.K, S.S.V. ve A.M.B, polis tarafından yakalandı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı motosikletler ve iş yerlerinden çalınan eşyalar ele geçirildi. Çalınan eşyalar arasında bir kadın kuaförüne ait peruklar da bulunuyor.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.