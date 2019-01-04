İnegöl'de Huzur Ortamı Hakim"

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, "İnegöl'de genel anlamda huzur ortamı hakim." dedi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, "İnegöl'de genel anlamda huzur ortamı hakim." dedi.



İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılındaki adli çalışmaları değerlendirdi.



İnegöl Adalet Sarayı'nda 2018'de yapılan hakim, savcı ve zabıt katibi atamalarıyla personel eksikliğinin büyük oranda giderildiğini belirten İnanç, "Başsavcılığa 2018 yılında 12 bin 143 soruşturma dosyası geldi. Aynı dönemde 10 bin 786 dosya karara bağlandı. Geçen yıla göre, soruşturma sayısında küçük bir artış oldu. 2019 yılında yapılacak atamalarla daha etkin hizmet vereceğiz." diye konuştu.



2019 yılında da adaletin daha hızlı ve etkin tesis edilmesi adına çalışacaklarını dile getiren İnanç, şöyle devam etti:



"Suç sayıları açısından 2017 yılına göre, 2018 yılında büyük bir artış yaşanmadı. İnegöl'de genel anlamda huzur ortamı hakim. 2018'de yürütülen soruşturmaların yüzde 65'ine yakını takipsizlikle sonuçlandı. Mahkemelere 2 bin 400'e yakın kamu davası açıldı. 15 Temmuz'dan sonra İnegöl'de 700'e yakın FETÖ'ye yönelik soruşturma dosyasında işlem yapıldı. Soruşturmalar halen sürüyor."

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