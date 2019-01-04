Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Huzur Ortamı Hakim"

İnegöl'de Huzur Ortamı Hakim"

56 dakika önce

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, "İnegöl'de genel anlamda huzur ortamı hakim." dedi.

İnegöl'de Huzur Ortamı Hakim
İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, "İnegöl'de genel anlamda huzur ortamı hakim." dedi.

İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılındaki adli çalışmaları değerlendirdi.

İnegöl Adalet Sarayı'nda 2018'de yapılan hakim, savcı ve zabıt katibi atamalarıyla personel eksikliğinin büyük oranda giderildiğini belirten İnanç, "Başsavcılığa 2018 yılında 12 bin 143 soruşturma dosyası geldi. Aynı dönemde 10 bin 786 dosya karara bağlandı. Geçen yıla göre, soruşturma sayısında küçük bir artış oldu. 2019 yılında yapılacak atamalarla daha etkin hizmet vereceğiz." diye konuştu.

2019 yılında da adaletin daha hızlı ve etkin tesis edilmesi adına çalışacaklarını dile getiren İnanç, şöyle devam etti:

"Suç sayıları açısından 2017 yılına göre, 2018 yılında büyük bir artış yaşanmadı. İnegöl'de genel anlamda huzur ortamı hakim. 2018'de yürütülen soruşturmaların yüzde 65'ine yakını takipsizlikle sonuçlandı. Mahkemelere 2 bin 400'e yakın kamu davası açıldı. 15 Temmuz'dan sonra İnegöl'de 700'e yakın FETÖ'ye yönelik soruşturma dosyasında işlem yapıldı. Soruşturmalar halen sürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır

Dolmuş Şoförleri Ayağı Kesik Köpeğe Protez Taktırdı Dünya'da Tek Örneği Budapeşte'de Olan Caminin Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:31:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Huzur Ortamı Hakim"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]