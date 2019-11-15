Son Dakika Haberleri: İnegöl'de iki kişi arasında çıkan masatlı kavga kamerada
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İnegöl'de iki kişi arasında çıkan masatlı kavga kamerada

6 saat önce

İnegöl'de iki kişi arasında çıkan masatlı kavga kamerada Bir kişi masat darbesiyle yaralandıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kişi arasında çıkan masatlı kavga kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

İnegöl'de iki kişi arasında çıkan masatlı kavga kamerada

Bir kişi masat darbesiyle yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kişi arasında çıkan masatlı kavga kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cuma Mahallesi Hacı Veli Ağa Sokak üzerinde meydana gelen olayda tartışan iki kişi birden bire kavgaya tutuştu. Masat kullanılan kavgada bir kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Başına aldığı masat darbesiyle kanlar içerisinde kalan Ö.A. isimli kişi olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay gerçekleştiren kimliği belirsiz şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İnegöl'de iki kişi arasında çıkan masatlı kavga kamerada

İnegöl, Bursa, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:19 Kaynak: İHA
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