İnegöl'de ikinci kattan düşen genç yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın penceresinden düşen genç yaralandı.
Alanyurt Esentepe Mahallesi'nde bir sitedeki 4 katlı binanın ikinci kat penceresine çıkan Doğukan E. (24), dengesini yitirerek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı genci ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Doğukan E'nin düşmeye bağlı olarak belinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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