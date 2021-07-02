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İnegöl'de ilçe başkanlarından örnek buluşma - Son Dakika

İnegöl'de ilçe başkanlarından örnek buluşma

02.07.2021 17:43
İnegöl'de ilçe başkanlarından örnek buluşma, System.String[]

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçedeki tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarının davet edildiği bir istişare toplantısı düzenledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçedeki tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarının davet edildiği bir istişare toplantısı düzenledi. 13 parti başkanının yer aldığı toplantıda örnek bir tablo ortaya çıkarken, "Ortak paydamız İnegöl" mesajı verildi.

Göreve geldiği günden bu yana ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı vurgusuyla her kesime hitap eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, örnek bir davet düzenledi. İnegöl'deki tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarına yapılan davette, İnegöl adına sorunları ve önerilerinizi birlikte değerlendirelim çağrısında bulunuldu.

Yapılan davete; AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Kemal Torun, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Aytekin Torun, İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, Deva Partisi İlçe Başkanı Kani Ahmet Erbay, Millet Partisi İlçe Başkanı Şaban Ek, Yeniden Ferah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan, Demokrat Parti İlçe Başkanı Murat Balakuş, Bağımsız Türkiye Partisi İlçe Başkanı Necmettin Yüksel, Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ferah, Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar ile Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan katılım gösterdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan toplantıya ilişkin açıklamasında; "Siyasi partilerimizin ilçe başkanları ile istişarelerde bulunduk. Ortak paydamız, derdimiz İnegöl. Bu şehir hepimizin. İnegöl'ümüzün gelişimi için emek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - BURSA

İnegöl'de ilçe başkanlarından örnek buluşma

Alper Taban, Hisarcık, İnegöl, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İnegöl'de ilçe başkanlarından örnek buluşma - Son Dakika


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