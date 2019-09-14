Son Dakika Haberleri: İnegöl'de ilk defa bir federasyon kuruldu
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İnegöl'de ilk defa bir federasyon kuruldu

1 saat önce

Resmi kuruluşunun tamamlanmasının ardından Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyon'una ziyaretler başladı.

İnegöl'de ilk defa bir federasyon kuruldu, System.String[]

Resmi kuruluşunun tamamlanmasının ardından Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyon'una ziyaretler başladı.


Resmi kuruluşu tamamlanan MYM Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonunun ilk ziyaretçileri, kurucu derneklerden Tekke Köyü Sultan Ahmet Şemseddin'i Kültür Yaşatma Derneği Başkanı Kerem Arı önderliğinde, Mahalle Muhtarı Selamı Koşucu, dernek yönetim kurulu, federasyon delegeleri, üyeler ve köy gençleri oldu. Dernek Başkanı Kerem Arı, Federasyon Başkanı Burhanettin Özdemir'e Türk bayrağı ve buket takdim etti.


Özdemir, "İilk ziyaretçilerimiz, 11 kurucu derneğimizden biri olan Tekke Köyü Derneği oldu. Dernek başkanımız ve yönetimine, köy muhtarımıza, evlad-ı fatihan torunları gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. İnegöl'de ilk defa bir federasyon kuruldu. Sizlerin her konuda sesi olacağız. Yakında dernek binamızın açılışı ve genel kurulumuz olacak. 11 kurucu derneğimizin delege sayılarını artıracağız. Aramıza gerek İnegöl'den gerekse İnegöl dışından da derneklerimiz katılacak. İnegöl'de bu yapılanmanın resmileşmesini bekleyen camiamızın önemli insanları var. Biz herkesi kucaklayacağız. Kimseye bir ön yargımız olmayacak. İkinci dili olmayan, kendini Türk ve Türkmen hisseden herkese kapımız ve gönlümüz açık. Derneklerimizin kendi çapında faaliyetlerinin olması bizleri çok sevindiriyor. Diğer derneklerin de güzel çalışmaları var. İnşallah federasyon olarak biz de her zaman kendilerinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:24 Kaynak: İHA
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