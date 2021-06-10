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İnegöl'de ilk ekinezya ekimi gerçekleşti - Son Dakika

İnegöl'de ilk ekinezya ekimi gerçekleşti

10.06.2021 16:02
İnegöl'de ilk ekinezya ekimi gerçekleşti, System.String[]

Tarım Şehri İnegöl'de dünyanın bilinen en şifalı bitkilerinden biri olan Ekinezyanın ekimi de başladı. İnegöl Belediyesi, Tekke Mahallesinde deneme ekimi için gönüllü 3 çiftçiye 30 bin fide desteği sağladı.

7000 m2'lik alanda ekinezya ekimleri yapıldı. Hasadın ise 50 gün sonra başlaması hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi, tarım adına bir yeniliği daha hayata geçirdi. Tekke kırsal mahallesi bölgesinde ağırlıklı olarak kuru tarım yapılırken, Tekke-Olukman göletinin yapılmasıyla bölgede sulu tarıma geçiş başladı. Bölge çiftçilerine örnek olunması adına yeni çeşitlerin ekilişleri içinde çalışmalar yapılırken, İnegöl Belediyesi bir ilke imza attı. Tekke Mahallesinde ekinezya üretimi için çiftçilere teşvik başlattı. Ekiliş ve teknik düzeyde bölgede yapılacak tarımla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek, ekinezya bitkisinin yetiştirilmesi için uygun koşulların bulunduğu tespitleri yapıldı. Ardından Tekke Mahallesinde gönüllü 3 çiftçiye 30 bin adet ekinezya fidesi desteği sağlandı. Bölgede 7000 metre karelik alanda ekinezya ekimi başladı.

30 BİN EKİNEZYA EKİMİ BAŞLADI

Dünyanın en önemli ve en iyi bilinen şifalı bitkilerinden biri olan ve bağışıklık sistemini güçlendirme noktasında ciddi katkısı bulunan ekinezyanın ekimi başladı. Başkan Alper Taban, bugün AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki heyetle birlikte ekinezya ekimlerinin devam ettiği tarlaları ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Başkan Taban, "Bugün Tekke Mahallemizdeyiz. Çiftçilerimizle bir aradayız. Bugün burada yeni ürün yetiştirmeye gönüllü olan, arayışlar içerisinde de yeni güzellikleri burada buluşturmak isteyen çiftçilerimizle bir çalışma yaptık. Şehrimizde bir ilk olarak Ekinezya ekimini burada gerçekleştiriyoruz. Muhtarımız ve gönüllü çiftçilerimizle arazilerinde bizler fide desteği verdik onlar da ekip bakımını yaparak takip edecekler. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Ziraat Odamız da ürün yetiştirme noktasında bilgileri aktaracaklar. Burada 7000 m2 alanda (7 dönüm) toplam 30 bin adet ekinezya fidesi toprakla buluştu" dedi.

DÜNYAIN EN ŞİFALI BİTKİLERİNDEN BİRİ

İnegöl'de ilk kez ekimi yapılan ekinezya hakkında bilgiler de veren Başkan Taban, şöyle devam etti: "Ekinezya dünyanın en önemli ve en şifalı bitkilerinden bir tanesi olduğu ifade ediliyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında tedavi edici bir etkiye sahip. Dolayısıyla ilaç yapımında da kullanıldığı görülüyor. Ekinezya bitkisi yaprak, gövde, çiçek veya sadece çiçek amaçlı olarak yetiştirilmekte. Kuru olarak yaklaşık kilogramı 40-50 TL arası alıcı bulmaktadır. Yaş olarak da 15-20 TL gibi rakamlara satılabilmektedir. Burada da dekar başına 10-12 bin TL arası gelir elde edilebileceği hesaplanmakta."

YENİ ARAYIŞLAR ÖNEMLİ

"Ben burada öncelikle bunu denemek isteyen çiftçilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu arazilerde vatandaşlarımız ekimi yaptı ve takibini yapacaklar. 45-50 gün içinde de gelip burada hep birlikte hasadını yapmak istiyoruz. Yeni arayışlar önemli. Bununla ilgili de kişilerin istekli olması bizim için kıymetli. Biz de bu konuda yenilikçi bir bakış açısına sahibiz. İstiyoruz ki karşılıklı bu destekler fayda bulsun ve bu topraklarda en değerli ürünleri yetiştirmiş olalım. Ben yapılan çalışmanın çiftçimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

İnegöl'de ilk ekinezya ekimi gerçekleşti

İnegöl Belediyesi, Ekinezya, İnegöl, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl'de ilk ekinezya ekimi gerçekleşti - Son Dakika


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