Son Dakika Haberleri: İnegöl'de İntihar

İnegöl'de İntihar

5 saat önce

Bursa'da İnegöl ilçesinde psikolojik tedavi gören bir öğretmen intihar etti.

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Bursa'da İnegöl ilçesinde psikolojik tedavi gören bir öğretmen intihar etti.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgut Alp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen rehber öğretmen G.D. evde tek başına olduğu sırada doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asarak intihar etti. Bir süre sonra eve gelen yakınları şok manzara ile karşılaştı. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veren yakınları hava da asılı kalan G.D.'yi indirdi. Olay yerine gelen ekipler G.D.'nin hayatının kaybettiğini bildirirken polisin yaptığı incelemenin ardından genç kadının cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adlı tip kurumuna gönderildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:02 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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