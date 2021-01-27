İnegöl'de iş adamlarından eğitime tablet desteği - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının (İTSO) katkılarıyla temin edilen klavyeli 75 tablet, İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru'ya teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde teknik yetersizlikler sebebiyle uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrencilere dağıtılmak üzere tabletlerin teslimi için oda binasında program yapıldı.

Etkinlikte konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "TOBB önderliğinde, Odamız katkılarıyla eğitim döneminin başlamasıyla İnegöl'de eğitim gören öğrencilerimize daha önceki yıllarda giyim, kuşam ve birçok değişik malzeme yardımlarıyla destekte bulunuyorduk. Özellikle bu sene pandemi sürecinden itibaren eğitim sistemimizin evden online devam etmesiyle ilgili bir değişiklik gerçekleşti. Biz de bu değişikliğe ayak uydurarak bu sene yapacağımız yardımları tablet şeklinde planladık." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğru ise şunları kaydetti:

"Zor bir dönemden geçiyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılının 1. dönemini uzaktan eğitim süreci ile tamamladık. Bu süreçte Bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda hem Bakanlığımızın gönderdiği hem de Belediyemiz ve Kaymakamlığımız öncülüğünde tablet bağışında bulunuldu. Bugün de Sayın Başkanımız öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği teknik özelliklerde klavye ve sim kartı içerisinde bulunan son derece kaliteli tabletler bugün bizlere teslim ediliyor. Biz de öğrencilerimize belirlenen kriterler doğrultusunda dağıtımları gerçekleştireceğiz. Katkılarından ve desteklerinden dolayı Sayın Başkanımıza, Meclis Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve Oda üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şu ana kadar İnegöl'de 1116 tablet dağıtımını gerçekleştirdik. Teslim aldığımız bu 75 tableti de öğrencilerimize ulaştıracağız."