Son Dakika Haberleri: İnegöl'de İş Kazası: 1 Yaralı

İnegöl'de İş Kazası: 1 Yaralı

58 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, un fabrikasında çalıştığı sırada makineden kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı.

İnegöl'de İş Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, un fabrikasında çalıştığı sırada makineden kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı.

Tahtaköprü Mahallesi'ndeki un fabrikasında çalışan Hakkı Dinç'in başına, fabrikadaki makineden kopan bir parça isabet etti.

Olayda yaralanan Dinç, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:52 Kaynak: AA

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