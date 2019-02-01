İnegöl'de İş Kazası: 1 Yaralı
58 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, un fabrikasında çalıştığı sırada makineden kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, un fabrikasında çalıştığı sırada makineden kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı. Tahtaköprü
Mahallesi'ndeki un fabrikasında çalışan Hakkı Dinç'in başına, fabrikadaki makineden kopan bir parça isabet etti.
Olayda yaralanan Dinç, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:52 Kaynak: AA
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