Son Dakika Haberleri: İnegöl'de iş kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel İnegöl'de iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

İnegöl'de iş kazası: 1 yaralı

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.

İnegöl'de iş kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de bir tekstil fabrikasında çalışan Ekrem Ö. (54), yüksek bir bölümden zemine düştü.

Yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnegöl, Bursa, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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