İnegöl'de iş kazası: 1 yaralı
7 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de bir tekstil fabrikasında çalışan Ekrem Ö. (54), yüksek bir bölümden zemine düştü.
Yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı Manisa'dan üç kıtada 20 ülkeye kombi ihracatı Sevgilisi Şengül Vatansever'i benzinle yakarak öldüren Ümit Varol'a müebbet verildi