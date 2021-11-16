Kolunu makineye kaptırdı - Son Dakika

Kolunu makineye kaptırdı

Kolunu makineye kaptırdı Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda kolunu bantlama makinesine kaptıran işçi yaralandı.

Kolunu makineye kaptırdı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda kolunu bantlama makinesine kaptıran işçi yaralandı. Olay Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrika içinde ürün bantlama işlemi yapan işçi Yılmaz A.(39), sol kolunu Bantlama makinesine kaptırdı. Olay sırasında makine durdu. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının kolunda kesi ve ezikler oluştuğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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