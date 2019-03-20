İnegöl'de İş Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir ağaç fabrikasında meydana gelen yağ kazanı patlaması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir ağaç fabrikasında meydana gelen yağ kazanı patlaması sonucu, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada bulunan yağ kazanı bir anda patladı.



Kollarında yanık meydana gelen işçiler İbrahim Baran ve Yunus Emre Şahin, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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