Son Dakika Haberleri: İnegöl'de İş Kazası: 2 Yaralı

İnegöl'de İş Kazası: 2 Yaralı

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir ağaç fabrikasında meydana gelen yağ kazanı patlaması sonucu, 2 kişi yaralandı.

İnegöl'de İş Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir ağaç fabrikasında meydana gelen yağ kazanı patlaması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada bulunan yağ kazanı bir anda patladı.

Kollarında yanık meydana gelen işçiler İbrahim Baran ve Yunus Emre Şahin, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, İnegöl, Güncel
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