İnegöl'de İşlenen Cinayette Mahkeme Keşif Yaptı

İnegöl'de işlenen cinayette mahkeme keşif yaptıBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Beytullah Suna'nın vurularak öldürüldüğü olayla ilgili, mahkeme olay yerinde keşif yaptı.

İnegöl'de işlenen cinayette mahkeme keşif yaptı



BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Beytullah Suna'nın vurularak öldürüldüğü olayla ilgili, mahkeme olay yerinde keşif yaptı.

15 Ağustos 2016 tarihinde Beytullah Suna'yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Murat K., savunmasında, suçlamaları ve cinayeti kabul etmediğini söyledi. Sanıkların avukatlarınca yapılan itirazlar üzerine mahkeme heyeti cinayet için keşif kararı aldı. 27 Aralık 2018 tarihinde cinayetin işlendiği iş yerinde keşif yapılmasına karar verildi. Ancak o tarihinde havanın kötü olması nedeniyle ertelenen keşif akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. İnegöl emniyeti cinayetin işlendiği yolda ve restoran çevresinde koş uçurtmadı. Cezaevinden getirilen tutuklu sanık, olayın ayrıntılarını mahkeme heyetine anlattı. İnegöl Alanyurt yolunda işlenen cinayet nedeniyle yapılan keşifte, ana yol sık sık trafiğe kapatıldı. Keşif sonrası tutuklu şahıs yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar Bursa'ya gönderildi. Keşif sonrası İnegöl ağır ceza mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkacak olan Murat K. hakkında karar verilecek.

Olay, Bursa'nın İnegöl İlçesi Alanyurt Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos 2016 tarihinde saat 05.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde bulunan bir restoran önünde Beytullah Suna, kimliği henüz belirlenmeyen kişilerle tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, şahıslardan biri silahıyla ateş etmeye başladı. Silahı gören Suna, kaçmaya çalışırken arkasından vücuduna isabet eden 2 kurşun yarasıyla yaklaşık 50 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suna'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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