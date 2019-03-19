İnegöl'de "İstahdam Zirvesi"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında, "İstihdam Zirvesi" yapıldı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında, "İstihdam Zirvesi" yapıldı.



İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, programda yaptığı konuşmada, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında, iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu belirtti.



Teşvikler ile ilgili bilgiler veren Uğurdağ, "Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor." dedi.



Uğurdağ, teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görev düştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:



"İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda ekstra hassasiyet bekliyoruz. İlçemizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın. Bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz."



Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçilen programa, İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, İŞKUR İnegöl Müdürü Ahmet Baştürk, SGK İnegöl Şubesi Müdürü Erdal Alğan, oda ve dernek başkanları ve çok sayıda iş adamı katıldı.

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