Son Dakika Haberleri: İnegöl'de "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı

İnegöl'de "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı

1 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, ilçedeki işverenleri İstihdam Seferberliği'ne katılmaya davet etti.

İnegöl'de
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, ilçedeki işverenleri İstihdam Seferberliği'ne katılmaya davet etti.

Uğurdağ, yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği toplantıda, "İstihdam Seferberliği 2019" programının işverenler için tarihi desteklemeler sunduğunu belirterek, bunların iyi anlaşılarak uygulanması gerektiğini söyledi.

"Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla başlatılan program kapsamında iş dünyası ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu aktaran Uğurdağ, şöyle konuştu:

"Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ile bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz."

Uğurdağ, 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verildiğini ve 1,5 milyon ilave istihdam sağlandığını hatırlattı.

Kamu-özel sektör el ele verince her işin üstesinden gelinebileceğini anlatan Uğurdağ, "Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum: Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Türkiye, İnegöl, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakan Muhafız'ın İkinci Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:10:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]