Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Kaçak İçki Ele Geçirildi

İnegöl'de Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Bursa'da jandarma ekipleri, durdurdukları aracın içerisinde kaçak içki ele geçirdi.

İnegöl'de Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Bursa'da jandarma ekipleri, durdurdukları aracın içerisinde kaçak içki ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 43 adet çeşitli içki ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede içkilerin kaçak olduğu anlaşıldı. Kaçak içkilere jandarma ekipleri el koydu.

Araç sürücü S.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:25 Kaynak: İHA

İnegöl, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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