İnegöl'de Kaçak İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Bursa'da jandarma ekipleri, durdurdukları aracın içerisinde kaçak içki ele geçirdi.
Bursa
'da jandarma ekipleri, durdurdukları aracın içerisinde kaçak içki ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl
ilçesi Yeniceköy Mahallesi
'nde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 43 adet çeşitli içki ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede içkilerin kaçak olduğu anlaşıldı. Kaçak içkilere jandarma ekipleri el koydu. Araç
sürücü S.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:25 Kaynak: İHA
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