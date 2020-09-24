İnegöl'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde iki iş yerinde arama yaptı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 5 kilogram kaçak tütün, 12 bin 560 adet doldurulmuş makaron, 131 pakette 26 bin 200 adet çeşitli markalarda bandrolsüz boş makaron, 44 paket halinde 13,5 kilogram çeşitli markalarda bandrolsüz ve kaçak nargile tütünü, 24 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahipleri E.A. ve B.S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.