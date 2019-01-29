İnegöl'de Kaçak Silah Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi.



İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin ruhsatsız silahlara yönelik uygulamaları sürüyor. Ekipler 4 farklı noktada yaptıkları uygulamalarda şahısların ev ve işyerlerini didik didik aradı. Aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet tabanca ve mermi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - BURSA

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