Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Kaçak Silah Operasyonu

İnegöl'de Kaçak Silah Operasyonu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi.

İnegöl'de Kaçak Silah Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin ruhsatsız silahlara yönelik uygulamaları sürüyor. Ekipler 4 farklı noktada yaptıkları uygulamalarda şahısların ev ve işyerlerini didik didik aradı. Aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet tabanca ve mermi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

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