İnegöl'de kaçak telefon ve silah ele geçirildi

9 kaçak telefon ve 4 ruhsatsız silah ele geçirilen uygulamalarda, suç unsurlarıyla yakalanan 5 kişi hakkına yasal işlem gerçekleştirildi.

Sabit noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor.

İnegöl ilçesindeki asayiş uygulamasında kaçak telefon ve silah ele geçirildi.

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