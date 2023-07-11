İnegöl'de Kadın Arkadaşını Taciz Eden Kişiye Satırla Saldırı - Son Dakika
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İnegöl'de Kadın Arkadaşını Taciz Eden Kişiye Satırla Saldırı

11.07.2023 21:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Zekeriya T., kadın arkadaşını taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı İsmet G.'ye satırla saldırarak elinden yaraladı. Olayın namus meselesi olduğunu öne süren Zekeriya T., 'Yarım kalan işi tamamlayacağım' dedi. İsmet G. hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Zekeriya T. (49), kadın arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı İsmet G.'ye (59) satırla saldırıp elinden yaraladı. İsmet G. hastaneye kaldırılırken olayın namus meselesi olduğunu öne süren Zekeriya T., "Yarım kalan işi tamamlayacağım" dedi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Özkonak Sokakta meydana geldi. Zekeriya T., iddiaya göre kadın arkadaşı G.A.'ya tacizde bulunan İsmet G. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Zekeriya T., yanında getirdiği satırla kovalamaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Zekeriya T., yakaladığı İsmet G.'ye satırla saldırarak elinden yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çıkan kavgayı sonlandırırken, yaralı İsmet G., sağlık ekibinin yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

'YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIM'

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen Zekeriya T., olayı görüntüleyen basın mensuplarına, "Namus meselesi. Yarım kalan işi tamamlayacağım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA
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Hamidiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Kadın Arkadaşını Taciz Eden Kişiye Satırla Saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de Kadın Arkadaşını Taciz Eden Kişiye Satırla Saldırı - Son Dakika
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