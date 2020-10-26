İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor

26.10.2020 09:58
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinden, Hollanda'ya bin ton acı biber salçası ihraç edilecek.

BURSA'nın İnegöl ilçesinden, Hollanda'ya bin ton acı biber salçası ihraç edilecek.

Türkiye'nin önemli salça üretim merkezlerinden biri olan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl da Hollanda'ya acı biber salçası ihracatı gerçekleştirecek.

Geçen yıl 800 tonluk ihracatıyla ülke ekonomisine 800 bin dolar girdi sağlayan kooperatif, bu yıl pandemi koşullarına rağmen bin ton ihracat yapacak. 7 yıldır Hollanda'ya salça gönderen kooperatif, yılda bin 800 ton salça üretimi sağlıyor.Hava şartlarının iyi olmasının ürünlere olumlu etki sağladığını söyleyen Kulaca Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, "İşletmemiz her yıl olduğu gibi pandemiden korunarak, bu yıl da hem çalışma hem kapasite açısından belirli bir noktaya geldik. Şimdi sıkıntımız Hollanda'ya olan ihracatımız. İhracat ürünleri yavaş yavaş gönderiliyor. Bin ton civarında salça göndereceğiz. Şu an 800 ton salça ürettik. Yıl sonuna kadar bin ton üretim yaparız. Ülkemize büyük katkıda sağlıyoruz" dedi.Uğur, "Son yıllarda kadınlarımız her konuda söz sahibi oluyorlar. Çalışanlarımızın yüzde 90'ı kadınlardan oluşuyor. 90 kadın işçimiz salça üretiyor. Kadınlarımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

İşçilerden Aygül Demir de "Kadınların çalışkanlığını Türkiye'ye gösteriyoruz. Elbirliği ile salça üretiyoruz. Bazı geceler mesai de yapıyoruz" diye konuştu.


- İnegölbursa
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor
İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor

Hollanda, Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de kadınların ürettiği salçalar, Hollanda'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

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