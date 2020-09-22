İnegöl'de kahvehanelerdeki Kovid-19 denetimlerinde 30 kişiye ceza - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili denetimlere devam ediliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 10 günde 110 kahvehaneyi denetledi.

Kontroller sırasında bu iş yerlerinden 3'ünde bazı kişilerin maskesiz şekilde oyun oynandığı tespit edildi. Kahvehane sahiplerine cezai işlem uygulanarak, maskesiz olarak oyun oynayan 30 kişiye toplam 95 bin 400 idari para cezası kesildi.

Ayrıca, ceza uygulanan iş yerlerinde şans makinesi ile oyun oynatıldığının belirlenmesi üzerine, 3 oyun makinesine el konuldu.