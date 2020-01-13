İnegöl'de kalaşnikoflu cinayet sanıklarına savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de kalaşnikoflu cinayet sanıklarına savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika

İnegöl'de kalaşnikoflu cinayet sanıklarına savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Güray Efe'yi otomobili ile seyir halindeyken kalaşnikofla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gökhan A. (31) ve azmettirici olduğu illeri sürülen Emin M, verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Güray Efe'yi otomobili ile seyir halindeyken kalaşnikofla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gökhan A. (31) ve azmettirici olduğu illeri sürülen Emin M, verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılandı. Yapılan duruşmada savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.


4 Ocak 2015 tarihinde aracı ile İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan Güray Efe'ye, Gökhan A. kalaşnikof marka tüfek ile ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Güray Efe ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 10 ay sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan Gökhan A. ve yanında bulunan Emin M. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İki sanığa mahkeme heyeti müebbet hapis cezasına verdi. Ancak Yargıtay kararı bozarak sanıkların yeniden yargılanması için dosyayı geri gönderdi. Tutuklu sanık Gökhan A. ve Emin M. yeniden hakim karşısına çıktı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı, 2 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı illeri bir tarihe erteledi. - BURSA

İnegöl, EFE, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:36 Kaynak: İHA
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