İnegöl'de kamyon devrildi - Son Dakika

İnegöl'de kamyon devrildi

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde seyir halinde olan kereste yüklü kamyon devrildi.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde seyir halinde olan kereste yüklü kamyon devrildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Alınan bilgilere göre İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan kereste yüklü, İlyas A. idaresindeki 16 CHT 54 plakalı kamyon, yol üzerinde bulunan Özdilek Köprülü kavşağına geldiği sırada devrildi aynı istikamette seyir halinde olan Ferhat D. idaresindeki 16 AFG 028 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Yan yatan kamyonetin kasasında bulunan keresteler yola saçıldı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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