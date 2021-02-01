İnegöl'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis girişi önünde Mahmut A. (21) idaresindeki motosiklet ile Ömer Faruk A'nın kullandığı 16 KMB 82 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mahmut A, olay yerinden sedyeyle alınıp hastaneye götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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