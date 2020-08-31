İnegöl'de kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde seyreden Ersin T. idaresindeki 34 BB 4721 motosiklet ile Dursun C. idaresindeki 16 KKT 06 plakalı kamyonet çarpıştı.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

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