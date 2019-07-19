Son Dakika Haberleri: İnegöl'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İnegöl'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

İnegöl'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralıBURSA'nın İnegöl İlçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı 3 kişi yaralandı.

İnegöl'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BURSA'nın İnegöl İlçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı 3 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl Alanyurt yolu üzerinde meydan geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Muhammed Rael Joukha(40) yönetimindeki 16 MA 2882 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle 3. Sokaktan yola çıkan sürücü Hüseyin Yiğit(65) yönetimindeki 16 KKM 17 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan eşi Münevver Yiğit(60) ile kızı Aybüke Yiğit(22) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındılar.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İnegöl'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:29 Kaynak: DHA
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