İnegöl'de kamyonun kupasının üstünden yere düşen sürücü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun kupasının üstünden yere düşen sürücü yaralandı.
Turhan E. (61), Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde 10 AN 412 plakalı kamyonu yol kenarına çekerek, rüzgardan açılan brandayı düzeltmek için kupanın üzerine çıktı.
Bir anda dengesini yitirerek yere düşüp yaralanan Turhan E, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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