Son Dakika Haberleri: İnegöl'de kanola hasadı başladı
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İnegöl'de kanola hasadı başladı

1 saat önce

İnegöl ilçesinde 7 bin dekar alanda üretimi yapılan kanola bitkisinin hasadı başladı.

İnegöl'de kanola hasadı başladı, System.String[]
İnegöl ilçesinde 7 bin dekar alanda üretimi yapılan kanola bitkisinin hasadı başladı.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boğazköy'de 10 dönüm alanda yetiştiriciliğine başlanan kanola üretim alanının 7 bin dekara çıktığını söyledi.
Kanola hasadının başladığını belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Bu sene 4 bin 500 dekarı Sungurpaşa'da, 2 bin 500 dekarı Boğazköy'de olmak üzere kanola üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu seneki tek sıkıntımız fiyatların geçen seneki fiyatlarla aynı kalması. Tabii bununla ilgili pazar araştırmalarımız olacak çünkü bu ürün değerli. Yine İnegöl Ziraat Odası olarak, İnegöl'e alternatif ürün katmak için çalışmalarımız devam edecek. Nevşehir Tarım Fuarı'ndan getirdiğimiz çilek fideleriyle Kurşunlu bugünlere geldiyse, nasıl yabanmersini ile alakalı çalışmalarımızı bugünlere getirdiysek kanolayı da Boğazköy'de 10 dönüm alanda denemeyle başladık ve 7 bin dönüme çıkarttık."
Çiftçilerden Galip Duyan da kanolanın bölgede buğdaya, ayçiçeğine, arpaya alternatif bir bitki haline geldiğini anlattı.
Bu yıl yağışlar yeterli seviyede olmadığından verimin düşük olduğunu dile getiren Duyan, "Fiyatlar ise geçen senekiler ile aynı kaldı. Biz yetkililerden fiyatların yükseltilmesi konusunda çalışma yapılmasını talep ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:47 Kaynak: AA
Sezai Çelik, Boğazköy, İnegöl, Ekonomi
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