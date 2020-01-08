İnegöl'de kar ağaç dallarını kırdı, elektrikler kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnegöl'de kar ağaç dallarını kırdı, elektrikler kesildi - Son Dakika

İnegöl'de kar ağaç dallarını kırdı, elektrikler kesildi

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İnegöl'de kar ağaç dallarını kırdı, elektrikler kesildi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uludağ eteklerinde bulunan Bahçekaya Mahallesi'nde kar kalınlığının 1 metreye ulaşması nedeniyle ağaç dallarının elektrik hatlarının üzerine devrilmesi sonucu bölgeye yaklaşık 12 saattir elektrik verilemezken, ekipler çalışmalarını zor şartlar altında sürdürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı dağ köylerinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi. Uludağ eteklerindeki mahallelerde 3 gündür aralıksız süren yağış nedeniyle kar kalınlığı 1 metreyi geçti. İnegöl'ün Bahçekaya Mahallesi'nde de etkili olan kar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılarak elektrik hatlarına zarar verdi. Yaklaşık 12 saattir elektrik verilemeyen mahallenin ilçeyle olan bağlantı yolunda belediye ekiplerinin çalışmaları sürerken, bölgeye ulaşım güçlükle yapılıyor. Mahalleli elektrik hatlarının bir an önce onarılmasını isterken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri devam eden kar nedeniyle çalışmalarına güçlükle devam ediyor.


İnegöl, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu
Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
02:24 "Sıfır Bir" filmi için gala düzenlendi - Son Dakika
02:14 İtalya'dan Hafter'e "siyasi çözüm ve askeri seçenekten vazgeçin" çağrısı - Son Dakika
02:13 "sıfır bir" filmi için gala düzenlendi - Son Dakika
01:59 "SIFIR BİR" FİLMİ İÇİN GALA DÜZENLENDİ - Son Dakika
01:56 Pentagon'dan İran saldırısı açıklaması - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 02:51:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl'de kar ağaç dallarını kırdı, elektrikler kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]