İnegöl'de Kar Sürprizi
30 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesi kar yağışıyla beyazlara büründü.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesi kar yağışıyla beyazlara büründü. Sabah
saatlerinde yağmurla birlikte başlayan yağış yerini kara bıraktı. İlçe geneli kısa sürede beyaza büründü.
İnegöl'ün yüksek kesimlerinde ise kar yağışının şiddetli bir şekilde devam ettiği öğrenildi. Kar
sürpriziyle karşılaşan İnegöllü vatandaşlar o anları cep telefonuyla çekmeyi ihmal etmedi. Bursa Ankara
karayolu Mezitler Bölgesi ile İnegöl Ümitalan
bölgesinde de kar yağışının aralıksız sürdüğü ancak trafik akışında her hangi bir sorunun olmadığı belirtildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:03 Kaynak: İHA
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