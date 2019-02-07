İnegöl'de Kar Sürprizi
15 dakika önce
- İnegöl'de kar sürpriziBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
- İnegöl
'de kar sürprizi
BURSA - Bursa
'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Sabah
saatlerinde yağmurla birlikte başlayan yağış yerini kara bıraktı. İnegöl'ün yüksek kesimlerinde ise kar yağışının şiddetli bir şekilde devam ettiği öğrenildi. Kar
sürpriziyle karşılaşan İnegöllü vatandaşlar o anları cep telefonuyla çekmeyi ihmal etmedi. Bursa Ankara
karayolu Mezitler Bölgesi ile İnegöl Ümitalan
bölgesinde de kar yağışının aralıksız sürdüğü ancak trafik akışında herhangi bir sorunun olmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:46 Kaynak: İHA
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