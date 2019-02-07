Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Kar Sürprizi

İnegöl'de Kar Sürprizi

15 dakika önce

- İnegöl'de kar sürpriziBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

- İnegöl'de kar sürprizi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Sabah saatlerinde yağmurla birlikte başlayan yağış yerini kara bıraktı. İnegöl'ün yüksek kesimlerinde ise kar yağışının şiddetli bir şekilde devam ettiği öğrenildi.
Kar sürpriziyle karşılaşan İnegöllü vatandaşlar o anları cep telefonuyla çekmeyi ihmal etmedi. Bursa Ankara karayolu Mezitler Bölgesi ile İnegöl Ümitalan bölgesinde de kar yağışının aralıksız sürdüğü ancak trafik akışında herhangi bir sorunun olmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

Sabah, Bursa, İnegöl, Kar, 3. Sayfa
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