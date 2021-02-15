İnegöl'de kar yağışı sürüyor - Son Dakika

İnegöl'de kar yağışı sürüyor

15.02.2021 12:28

İnegöl'de kar yağışı sürüyor İnegöl'de kar yarım metreyi buldu Cumartesi gecesi başlayan kar yağışı sürüyor Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İnegöl'de kar yağışı sürüyor

İnegöl'de kar yarım metreyi buldu

Cumartesi gecesi başlayan kar yağışı sürüyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi buldu.

İnegöl şubat ayında beyaz gelinliğini tekrar giydi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte ortaya muhteşem manzaralar çıktı. Her yerin beyaza büründüğü ilçede ekipler aralıksız çalışıyor. Mezitler ile Ümitalan'da trafik akışı normal şekilde devam ediyor. Yetkililer yola çıkacak sürücüleri uyararak, kesinlikle kış lastiği olmadan çıkmamaları hususunda ikaz etti.

İnegöl'de kar yağışı sürüyor
İnegöl'de kar yağışı sürüyor
İnegöl'de kar yağışı sürüyor
İnegöl'de kar yağışı sürüyor

Cumartesi, İnegöl, Bursa, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnegöl'de kar yağışı sürüyor - Son Dakika


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