Son Dakika Haberleri: İnegöl'de 'Kardan Adam' Manzaraları

İnegöl'de 'Kardan Adam' Manzaraları

16 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sokaklarda ilginç manzaralar ortaya çıktı.

İnegöl'de 'Kardan Adam' Manzaraları, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sokaklarda ilginç manzaralar ortaya çıktı. Esnaf, sektörlerine uygun kardan adamlar yaparak ilgi çekti.

İnegöl Oto Galericiler Sitesi üyelerinden Hakan Akar, "Kar yağıyordu. Biz de bu fırsatı değerlendirelim dedik. Kardan böyle bir araba yaptık. Hayatta güzel şeyler olmuyor değil yani. Vatandaşların ilgisini çekiyor" dedi.

ÜÇGEN VÜCUTLU KARDAN ADAM

İnşaat firmasının personeli ise üçgen vücut ve kaslı bir kardan adam yaptı. 2 metre boyundaki kardan adamı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İnşaat firmasının sahibi Sabri Şen, "Kar yağışı oldukça güzel oldu. Biz de personelimizle böyle bir kardan adam yaptık. Görenlerin dikkatini çekiyor" dedi.

KARDAN NARGİLECİ

Bir kafenin sahibi İsmail Çelik ise kafesinin önüne yaptığı sakallı kardan adama bir de nargile koydu. Nargile içen kardan adamı görenler ise büyük ilgi gösterdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:39 Kaynak: DHA

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