İnegöl'de 'Kardan Adam' Manzaraları
46 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sokaklarda ilginç manzaralar ortaya çıktı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sokaklarda ilginç manzaralar ortaya çıktı. Esnaf, sektörlerine uygun kardan adamlar yaparak ilgi çekti.
İnegöl Oto Galericiler Sitesi üyelerinden Hakan Akar
, "Kar
yağıyordu. Biz de bu fırsatı değerlendirelim dedik. Kardan böyle bir araba yaptık. Hayatta güzel şeyler olmuyor değil yani. Vatandaşların ilgisini çekiyor" dedi.
ÜÇGEN VÜCUTLU KARDAN ADAM
İnşaat firmasının personeli ise üçgen vücut ve kaslı bir kardan adam yaptı. 2 metre boyundaki kardan adamı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İnşaat firmasının sahibi Sabri Şen, "Kar yağışı oldukça güzel oldu. Biz de personelimizle böyle bir kardan adam yaptık. Görenlerin dikkatini çekiyor" dedi.
KARDAN NARGİLECİ
Bir kafenin sahibi İsmail Çelik
ise kafesinin önüne yaptığı sakallı kardan adama bir de nargile koydu. Nargile içen kardan adamı görenler ise büyük ilgi gösterdi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:50 Kaynak: DHA
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